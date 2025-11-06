На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер назвал аксессуары для ПК главным драйвером онлайн-продаж

Сбер: продажи аксессуаров для ПК выросли на 500% и вытеснили товары для красоты
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Аксессуары для персональных компьютеров стали одним из главных драйверов роста онлайн-торговли в России, вытеснив товары категории «Красота» из числа лидеров продаж в регионах. Об этом говорится в исследовании Сбера и MPSTATS, представленном на форуме «Mpstats Expo: притяжение 2025».

Согласно данным аналитического обзора, за два года продажи товаров категории «Периферия и аксессуары» — наушников, гарнитур, клавиатур, мышей, веб-камер и других цифровых устройств — выросли более чем на 500%. В ряде регионов именно эта категория стала основным источником роста e-commerce.

Исследование также показывает, что насыщение рынка в Москве и Московской области достигло предела, тогда как основной потенциал развития электронной торговли смещается в регионы.

В период 2023–2025 годов наиболее высокие темпы роста продемонстрировали Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Башкортостан и Татарстан. Рынок Москвы вырос лишь в 6,8 раза, а Московская область впервые обогнала столицу по объему онлайн-продаж.

«Реальный потенциал онлайн-торговли смещается в регионы, где рынок растет быстрее, чем в столицах. Для бизнеса особенно важно быстро ориентироваться и принимать решения на основе точных данных», — отметил директор дивизиона малого и микробизнеса Сбербанка Алексей Шашкин.

Кроме того, по данным исследования, российский рынок онлайн-торговли вырос с 1,6 трлн рублей в 2019 году до 12,6 трлн рублей в 2024-м. Прогноз на 2025 год — 15,2 трлн рублей, а к 2028 году объем может достичь 27 трлн рублей.

Аналитики отмечают, что массовый рост крупных товарных категорий сменяется более точной работой с микронишами и индивидуальными интересами покупателей. Перспективными направлениями названы также спортивное питание и косметика для спорта, оборот которых в отдельных регионах утроился за два года.

