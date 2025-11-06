Криптовалюта может стать совместно нажитым имуществом

Скорее всего криптовалюту начнут считать совместно нажитым имуществом в 2025-2026 годы, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестор, основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Идея признать криптовалюту совместно нажитым имуществом выглядит логично: цифровые активы уже прочно вошли в оборот, и игнорировать их при разделе имущества — абсурд. Вероятность реализации такого сценария в 2025–2026 годах достаточно высокая — не менее 60–70%. Плюсы очевидны. Во-первых, это юридическая определенность: появится понятный порядок раздела, меньше оснований для судебных споров. Во-вторых, это шаг к признанию криптоактивов полноценным классом собственности, что в перспективе упростит наследование, залоговые операции и оформление имущественных прав», — отметил Ходченков.

По его словам, рисков не меньше, и главный из них — верификация. Ходченков пояснил, что криптовалюта хранится не на счете в банке, а в кошельке, к которому доступ может иметь только один из супругов. Отследить такие активы, особенно если они анонимные или находятся на зарубежных биржах, практически невозможно, посетовал инвестор. По его мнению, это создаст новую волну конфликтов и стимул для сокрытия средств. По словам инвестора, второй риск — налоговый: декларирование крипты при разделе имущества автоматически поставит вопрос об источнике происхождения средств, что может ударить по частным инвесторам.

Ходченков подчеркнул, что в США, Канаде, Великобритании и ряде стран ЕС криптовалюты приравнены к имущественным активам и подлежат разделу в бракоразводных процессах. Но даже там реализация сложна: суды часто сталкиваются с проблемой идентификации активов и доказывания права собственности, уточнил эксперт. То есть юридическая норма есть, но успешной и прозрачной ее назвать нельзя, констатировал Ходченков.

21 октября 2025 года в Госдуме внесли законопроект о признании криптовалюты совместно нажитым имуществом супругов. Автор инициативы — член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Документ предлагает поправить статьи 34 и 36 Семейного кодекса РФ: цифровая валюта, купленная в период брака одним из супругов, относится к общему имуществу. Криптоактивы, приобретенные до свадьбы или полученные безвозмездно (например, в дар или по наследству), сохраняют статус личной собственности. Проект направлен на предварительную правовую оценку в правительство РФ и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

