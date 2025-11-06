Россияне назвали самые недооцененные профессии

Четверть опрошенных россиян (25,1%) назвали профессию учителя самой недооцененной на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Среди самых недооцененных профессий 10,6% опрошенных назвали медицинских работников, 11,3% — инженеров и ученых, которые, по словам одного из респондентов, «двигают страну вперед, но сами едва сводят концы с концами». Вариант «все, кроме топ-менеджеров, курьеров и блогеров», выбрали 32,5%. За военных и спасателей, сотрудников социальной сферы, работников культуры и госслужащих проголосовали 5,6, 3,8, 1,9 и 2,4% соответственно.

Когда речь зашла о соотношении зарплат между рабочими и специалистами с высшим образованием, 54,4% респондентов ответили, что все должно зависеть от квалификации и качества работы. 16,9% считают, что «главное — чтобы у каждого был достойный прожиточный уровень», а 8,8% уверены, что «рабочие должны получать больше, их труд недооценен». 8,02% признались, что трудно определить это соотношение. Одновременно 5,6% респондентов ответили, что зарплаты должны быть примерно одинаковыми, 2,6% — что все должно быть поровну, а 2% — что «все зависит от региона или отрасли».

На вопрос о том, что мешает справедливому распределению зарплат в России, граждане назвали перекос в сторону административных и офисных профессий, неравенство между регионами, отсутствие прозрачности в оплате труда, недооцененность социальных профессий. Кроме того, опрошенные винят теневую экономику и зарплаты в конвертах, недостаток конкуренции и несовершенство системы образования.

Большинство участников опроса видят необходимость участия государства в регулировании зарплат. 30,3% считают, что власти должны контролировать разницу доходов. Один из респондентов написал, что «государство должно не диктовать, а выстраивать правила, при которых честный труд выгоден всем».

В опросе приняли участие более 12 тыс. россиян.

Ранее россияне заявили о несправедливом распределении доходов в стране.