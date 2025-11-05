Бизнесу в России стал доступен новый сервис для создания интернет-магазинов

Сбер запустил сервис с ИИ для создания интернет-магазинов

Российские предприниматели смогут за несколько минут создать собственный интернет-магазин с помощью нового сервиса с ИИ от Сбера. Об этом на форуме «Mpstats Expo: притяжение 2025» сообщил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Уточняется, что новое решение позволяет автоматически переносить карточки товаров с маркетплейсов на персональный сайт предпринимателя. Запустить магазин пользователю помогает персональный ассистент на базе GigaChat, он создается на платформе дочерней компании Сбера.

По словам Алексея Шашкина, технология решает одну из ключевых проблем малого бизнеса.

«Маркетплейсы часто повышают комиссии, и предприниматели хотят развивать собственные каналы продаж. Мы убрали технические барьеры и снизили порог входа в онлайн-торговлю до нуля», — отметил он.

На данный момент сервис доступен клиентам, подключившим отраслевое решение Сбера для селлеров и не имеющим действующего интернет-магазина, в веб-версии СберБизнес. В середине ноября планируется его запуск в мобильном приложении.

В дальнейшем Сбер намерен расширить функциональность сервиса и сделать инструмент доступным для большего числа предпринимателей.