В Европе спрогнозировали рост спроса на газ

Глава Gunvor Тернквист: спрос на газ в мире будет расти огромными темпами
Shutterstock

В следующие три-четыре года спрос на газ в мире будет немного отставать от предложения на рынке, но в то же время будет расти огромными темпами на фоне поступления на рынок огромного объема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в ходе конференции ADIPEC заявил генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист, сообщает РИА Новости.

«Я верю в электрификацию, но это также создает косвенные связи с рынком газа... Спрос на газ будет расти огромными темпами», — сказал он.

Тернквист не уточнил о каких объемах идет речь. Он только добавил, что в следующем десятилетии вряд ли можно будет увидеть какое-то значимое сокращение потребления нефти, но не уточнил, когда ожидать пика спроса на нефть.

В мае 2025 года вице-премьер России Александр Новак заявил, что спрос на нефть и газ в мире будет расти. К 2050 году на них придется треть и более четверти в мировом энергобалансе. По его словам, пик спроса на них еще не пройден.

Ранее в Германии заявили об угрозе деиндустриализации на фоне роста цен на газ.

