Cбер дополнил программу лояльности для корпоративных клиентов

Сбербанк обновил условия программы лояльности для корпоративных клиентов СберБизнес Спасибо, с ноября они ежеквартально смогут устанавливать категории кешбека бонусами за покупки по бизнес-карте банка. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Отмечается, что предприниматели смогут сами определять, за какие именно расходы получать повышенное вознаграждение. Банк проанализирует операции по счетам и предложит восемь категорий — семь оптимальных для конкретной компании и одну для всех по умолчанию — «На все покупки». Из них можно будет выбрать четыре.

В Сбере добавили, что кешбек будет отличаться в разных категориях.

На старте подключать категории можно будет только в веб-версии системы интернет-банкинга для юрлиц СберБизнес. Далее опция станет доступна и в мобильном приложении.

«Новая механика программы лояльности для бизнеса аналогична той, которой многие предприниматели уже пользуются как частные клиенты Сбера. Основное отличие заключается в периоде выбора категорий: для физлиц это месяц, для бизнеса — три», — отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Он добавил, что заработанные бонусы бизнес сможет конвертировать в рубли либо потратить на покупки у партнеров банка. Минимальная сумма для обмена на рубли — 1000 баллов по курсу один к одному.

Другие условия программы лояльности Сбера для бизнеса, как сообщается, не изменятся.