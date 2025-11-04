На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости назвало 12 регионов России со средней зарплатой 100 тыс. рублей
close
Depositphotos

Количество регионов России, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей, увеличилось до 12. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).

Годом ранее этих регионов было десять. По итогам августа средняя ежемесячная зарплата в стране составила 92,9 тысячи рублей, что на 10,7 тысячи больше, чем в прошлом году.

Лидером рейтинга традиционно стала Чукотка, где жители в среднем зарабатывают 193 тысячи рублей. За ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (173 тысячи) и Москва (161 тысяча рублей). Эти регионы удерживают верхние позиции второй год подряд.

Кроме того, свыше 100 тысяч рублей в месяц получают жители Магаданской области (152,5 тысячи), Камчатки (142,8 тысячи), Сахалина (136,7 тысячи), Ненецкого (131,5 тысячи) и Ханты-Мансийского (120 тысяч) автономных округов, Якутии (119,3 тысячи), Санкт-Петербурга (109,9 тысячи), Мурманской (109,1 тысячи) и Московской (108,6 тысячи) областей.

Как отметили аналитики, расчет среднемесячной начисленной зарплаты ведется до вычета налогов и с учетом премий. В показатель включаются доходы всех сотрудников организаций региона, в том числе тех, кто получает сверхвысокие выплаты.

Ранее в Госдуме предложили «зарплату» для родителя, воспитывающего детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами