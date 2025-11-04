В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

Количество регионов России, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей, увеличилось до 12. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).

Годом ранее этих регионов было десять. По итогам августа средняя ежемесячная зарплата в стране составила 92,9 тысячи рублей, что на 10,7 тысячи больше, чем в прошлом году.

Лидером рейтинга традиционно стала Чукотка, где жители в среднем зарабатывают 193 тысячи рублей. За ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (173 тысячи) и Москва (161 тысяча рублей). Эти регионы удерживают верхние позиции второй год подряд.

Кроме того, свыше 100 тысяч рублей в месяц получают жители Магаданской области (152,5 тысячи), Камчатки (142,8 тысячи), Сахалина (136,7 тысячи), Ненецкого (131,5 тысячи) и Ханты-Мансийского (120 тысяч) автономных округов, Якутии (119,3 тысячи), Санкт-Петербурга (109,9 тысячи), Мурманской (109,1 тысячи) и Московской (108,6 тысячи) областей.

Как отметили аналитики, расчет среднемесячной начисленной зарплаты ведется до вычета налогов и с учетом премий. В показатель включаются доходы всех сотрудников организаций региона, в том числе тех, кто получает сверхвысокие выплаты.

