Россияне стали покупать почти вдвое больше умной техники

«Известия»: продажи умной техники в России с 2024 года выросли почти вдвое

Продажи бытовой техники с ИИ-функциями в российских магазинах выросли на 40% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные ключевых участников потребрынка.

Глава бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров назвал эту ситуацию устойчивым трендом.

«Категория умной техники с ИИ растет как ежемесячно, так и год к году, а покупатели все чаще выбирают модели с расширенным функционалом и автосценариями», — сказал он.

В статье отмечается, что продажи умных роботов-пылесосов увеличились по разным данным от 32% до 44% год к году, продажи смартфонов и планшетов с ИИ-функциями в штуках возросли на 59%. Кроме того, россияне приобретают умные фены, диктофоны и колонки.

В пресс-службе «Ситилинка» обратили внимание на то, что сейчас покупатели часто ошибочно приписывают умным гаджетам функции ИИ. На самом деле такая техника работает с алгоритмами искусственного интеллекта, но непосредственно им не оснащена.

До этого компания Lenovo представила в Китае умные очки AI Glasses V1, оснащенные прозрачным дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит. Устройство весом 38 г использует резонансную дифракционную оптическую систему, которая формирует изображение в пределах области обзора 15 на 11 мм при толщине линз всего 1,8 мм.

