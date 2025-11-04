На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали покупать почти вдвое больше умной техники

Продажи бытовой техники с ИИ-функциями в российских магазинах выросли на 40% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные ключевых участников потребрынка.

Глава бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров назвал эту ситуацию устойчивым трендом.

«Категория умной техники с ИИ растет как ежемесячно, так и год к году, а покупатели все чаще выбирают модели с расширенным функционалом и автосценариями», — сказал он.

В статье отмечается, что продажи умных роботов-пылесосов увеличились по разным данным от 32% до 44% год к году, продажи смартфонов и планшетов с ИИ-функциями в штуках возросли на 59%. Кроме того, россияне приобретают умные фены, диктофоны и колонки.

В пресс-службе «Ситилинка» обратили внимание на то, что сейчас покупатели часто ошибочно приписывают умным гаджетам функции ИИ. На самом деле такая техника работает с алгоритмами искусственного интеллекта, но непосредственно им не оснащена.

До этого компания Lenovo представила в Китае умные очки AI Glasses V1, оснащенные прозрачным дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит. Устройство весом 38 г использует резонансную дифракционную оптическую систему, которая формирует изображение в пределах области обзора 15 на 11 мм при толщине линз всего 1,8 мм.

Ранее ИИ Claude помог семье сэкономить $162 тыс. на больничном счете.

