Ряд заводов в Германии сократят рабочий день из-за поставок чипов

Германские компании — поставщики автокомплектующих Bosch и ZF Friedrichshafen (ZF) сократят рабочий день на ряде своих заводов в ФРГ из-за задержек с ввозом чипов, возникших на фоне неопределенной ситуации вокруг нидерландской компании Nexperia. Об этом сообщает Manager Magazin.

Компания Bosch запросила введение сокращенного рабочего дня для сотрудников завода в Зальцгиттере, где производят системы управления двигателем. На предприятии трудятся порядка 1,4 тыс. человек.

ZF планирует сократить рабочий день на некоторых заводах. Сейчас компания ведет переговоры с производственным советом о принятии данной меры для предприятия в Швайнфурте.

Накануне сообщалось, что министерство экономики Германии рассчитывает на возобновление поставок чипов Nexperia на фоне введенных Китаем ограничений против компании.

В октябре издание Bild сообщило, что правительство Германии направило дипломатическую ноту Китаю в связи с ситуацией вокруг производителя микрочипов Nexperia, против которой Пекин ввел ограничения. Журналисты отмечали, что немецкая промышленность из-за действий Китая столкнулась с серьезными перебоями поставок чипов, используемых в автомобильной промышленности и электронике.

Ранее Китай запретил ИТ-гигантам покупать чипы Nvidia и потребовал отменить уже сделанные заказы.