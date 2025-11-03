В «Росатоме» оценили возможность переработки ядерного топлива в России

«Росатом»: в России могут перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива

Генеральный директор представительства «Росатома» в Киргизии и Туркменистане Дмитрий Константинов заявил, что на сегодняшний день российская атомная промышленность обладает возможностью перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно, что современные атомные электростанции, это в том числе технологии работы с отработавшим ядерным топливом, и они стремительно развиваются. Например, сейчас в России мы уже умеем перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива», – сказал Константинов в ходе международной конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана».

По его словам, до 2030 года планируется развитие технологий замкнутого топливного цикла, при котором отработавшее ядерное топливо будет полностью перерабатываться, а в реакторы АЭС будет загружаться свежее топливо на основе выделенных ядерных материалов.

Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) проходит 3–4 ноября в Национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря. В мероприятии участвуют более 1080 представителей из 55 стран.

В сентябре сообщалось, что ученые АО «Радиевого института им. В.Г. Хлопина» (Научный дивизион «Росатома») создали уникальную технологию, позволяющую одновременно извлекать металлы платиновой группы из высокоактивных отходов переработки ядерного топлива.

