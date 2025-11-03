На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Росатоме» оценили возможность переработки ядерного топлива в России

Генеральный директор представительства «Росатома» в Киргизии и Туркменистане Дмитрий Константинов заявил, что на сегодняшний день российская атомная промышленность обладает возможностью перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно, что современные атомные электростанции, это в том числе технологии работы с отработавшим ядерным топливом, и они стремительно развиваются. Например, сейчас в России мы уже умеем перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива», – сказал Константинов в ходе международной конференции «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана».

По его словам, до 2030 года планируется развитие технологий замкнутого топливного цикла, при котором отработавшее ядерное топливо будет полностью перерабатываться, а в реакторы АЭС будет загружаться свежее топливо на основе выделенных ядерных материалов.

Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) проходит 3–4 ноября в Национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря. В мероприятии участвуют более 1080 представителей из 55 стран.

В сентябре сообщалось, что ученые АО «Радиевого института им. В.Г. Хлопина» (Научный дивизион «Росатома») создали уникальную технологию, позволяющую одновременно извлекать металлы платиновой группы из высокоактивных отходов переработки ядерного топлива.

Ранее глава «Росатома» заявил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС.

