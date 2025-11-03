Россияне покупают лекарства с недоказанной эффективностью для детей

Каждый двадцать восьмой купленный россиянами препарат для детей (3,5%) относится к лекарствам с недоказанной эффективностью. Об этом говорится в исследовании «Т—Ж», проведенном совместно с аналитиками проекта T-Data (есть у «Газеты.Ru»).

Среди таких покупок лидируют иммуномодуляторы (24%), ноотропы (14%) и гомеопатические средства (13%).

«Возможно, интерес родителей к иммуномодуляторам связан с тем, что иммунная система детей еще не умеет эффективно отражать атаки вирусов и бактерий. Как следствие, дети болеют чаще, чем взрослые, и у родителей возникает желание поддержать детский иммунитет. Интерес к гомеопатии и ноотропам, вероятно, вызван влиянием рекламы, а также назначениями врачей «старой закалки», которые не всегда рекомендуют средства с доказанной эффективностью», — допускается в исследовании.

Там отмечается, что в топе покупок для младенцев среди лекарств без доказанной эффективности — средства, которые, по заявлениям производителей, должны помогать в уходе за малышами: укреплять иммунную систему, улучшать усвоение пищи и поддерживать здоровье кожи. Родители детей с трех до шести лет активнее приобретают лекарства «для поддержания иммунитета», а также «для лечения инфекционных болезней», подчеркивается в документе. В покупках для школьников в топ также начинают входить ноотропы — вероятно, их покупают, чтобы помочь детям лучше учиться, предполагают аналитики.

Ранее россияне рассказали, что едят во время простуды.