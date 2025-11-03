В России ожидают роста рождаемости из-за налоговых изменений

«Детская льгота» при сделках с недвижимостью станет надежнее из-за новых налоговых изменений и повысит рождаемость. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.

«Сама по себе «детская» льгота — это прямой демографический инструмент. Она убирает финансовый барьер для расширения жилплощади у россиян при рождении детей. А уточнение этой льготы — это ее «настройка», делающая инструмент надежнее. Льгота для семей с детьми при улучшении жилищных условий оказалась очень востребованной. Она реально заработала с 2021 года. Раньше семьи часто были в тупике: нужно расширяться, но старая квартира во владении находится меньше пяти лет, и налог съедал бы существенную часть бюджета. Сейчас этой льготой активно пользуются, она здорово помогает рынку и семьям», — отметил Григориади.

Госдума 22 октября в первом чтении поддержала поправки к Налоговому кодексу, которые пересматривают порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. Проект расширяет освобождение от НДФЛ при схеме «продажа с последующей покупкой более подходящего жилья» для семей с двумя и более детьми: в расчет предлагают включать детей любого возраста, признанных судом недееспособными, а также тех, кто родился уже после сделки — но не позднее 30 апреля следующего года. Уточнен и критерий «лишней» недвижимости: у семьи не может быть более 50% доли в другом жилье, чья кадастровая стоимость выше стоимости приобретаемого объекта. При этом сохраняется базовая логика льготы: улучшение жилищных условий оценивается по площади и кадастровой стоимости.

