В США обсуждают меры по укреплению глобальных позиций доллара из-за конкуренции с юанем

FT: администрация США ищет возможности укрепления доллара для борьбы с КНР
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает меры по укреплению глобальных позиций американской валюты в условиях растущей конкуренции с Китаем. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание отмечает, что в администрации Трампа образовалась группа, заинтересованная в укреплении доллара. В августе прошли встречи с экспертом при участии представителей экономических и национальных советов. Обсуждались возможности расширения использования доллара в развивающихся странах, включая Аргентину, Ливан и Пакистан, рассказал газете профессор Университета Джона Хопкинса Стив Ханке.

Как отмечается, чиновники Белого дома и американского Минфина провели серию встреч с экспертами по долларизации. Их инициативы были направлены на противодействие усилиям Китая по продвижению альтернативных расчетных механизмов в международной торговле. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в разговоре с изданием подтвердил факт консультаций, но отметил, что администрация Трампа пока не приняла окончательных решений о политике долларизации.

В свою очередь профессор Ханке выделил Аргентину как одного из основных кандидатов на переход к доллару, однако текущий кризис в стране и недостаток долларовых резервов осложняют такую возможность.

Ранее политолог прокомментировал поездку Трампа в Азию.

