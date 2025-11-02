На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия возобновила закупки винограда у Грузии

РИА Новости: Россия в сентябре вернулась к импорту грузинского винограда
Анна Анастасиади/РИА «Новости»

Россия в сентябре возобновила закупки винограда в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику.

В публикации отмечается, что за сентябрь российская сторона потратила на закупку винограда из соседней страны $688 тысяч. Поставки в денежном выражении выросли по сравнению с прошлым годом почти на 8%.

В общей сложности за сентябрь Грузия продала винограда на $749,5 тыс. Таким образом, Россия является его крупнейшим импортером с долей в 92%.

По данным агентства, закупка ягод из соседней республики была осуществлена впервые с декабря 2024 года.

В августе сообщалось, что Россия летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года.

Объем поставок достиг $455,6 тыс. за два месяца лета. При этом в июле показатель достиг значений, близких к тем, которые наблюдались до приостановки — $415,8 тыс. Помимо этого, у Грузии закупали арбузы Армения и Белоруссия, однако в гораздо меньших объемах.

Ранее экспорт грузинского вина в Россию стал минимальным за три года.

