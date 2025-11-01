На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запущен цифровой сервис для покупки недвижимости на торгах по банкротству

ВТБ представил цифровой сервис «Агент на торгах»
Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

Банк ВТБ запустил новый цифровой сервис «Агент на торгах», который поможет клиентам приобрести недвижимость в рамках процедур банкротства. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Уточняется, что новый сервис предназначен для сопровождения частных и корпоративных клиентов на всех этапах покупки — от консультации и регистрации на электронной площадке до участия в аукционе и оформления сделки.

В банке отметили, что это позволит сделать рынок недвижимости на торгах по банкротству более доступным и снизить риски для покупателей.

По данным ВТБ, интерес к объектам, реализуемым в рамках процедур банкротства, растет. Жилая и коммерческая недвижимость на таких аукционах обычно продается на 20% ниже рыночной стоимости, а на поздних этапах торгов дисконты могут быть еще выше.

В банке подчеркнули, что сделки на торгах по банкротству юридически безопасны, поскольку право собственности оформляется в результате публичной процедуры, утвержденной арбитражным судом, что исключает возможность оспаривания.

По оценке экспертов ВТБ, рынок недвижимости, реализуемой через процедуры банкротства, способен стать одним из драйверов инвестиционной активности. Покупатели получают возможность приобрести ликвидные активы с дисконтом, а бизнес — инструмент для выхода на новые сегменты рынка.

