Стало известно, сколько зарабатывают менеджеры

HeadHunter: средняя зарплата менеджера в РФ достигла 87 тыс. рублей в 2025 году
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

В январе — неполном октябре 2025 года средняя зарплата менеджера в России составила 86,9 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню менеджера 1 ноября.

«Самые высокие доходы менеджерам предлагали компании профотраслей «Химическое производство, удобрения», «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника», «Нефть и газ», «Добывающая отрасль», «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Автомобильный бизнес», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Государственные организации» — от 100 тыс. до 106 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что в течение первого полугодия 2025 года российские работодатели искали свыше 1 млн новых менеджеров. Наибольший спрос на данных специалистов — у компаний из Москвы и Московской области: суммарно здесь размещено 34% от всего объема вакансий в стране. На втором месте по спросу — Санкт-Петербург (10%). Далее располагаются Краснодарский край и Свердловская область (по 4% размещенных вакансий в каждом регионе).

Не отстает от спроса и предложение — с начала 2025 года было размещено свыше 1,1 млн. резюме менеджеров. Наибольшая заинтересованность соискателей — в Москве (25% резюме от общего количества). Далее следуют Санкт-Петербург (9%), Московская область (6%), Краснодарский край (5%), Свердловская область (3%). Чаще всего это — соискатели 19–30 лет (3%), реже всего — кандидаты в возрасте от 61 года и старше (0,3%).

Среди навыков, которые работодатели в первую очередь хотят видеть у кандидатов, — «Активные продажи», «Телефонные переговоры», «Деловое общение», «Поиск и привлечение клиентов», «Заключение договоров», «Деловая переписка», «B2B-продажи», «Навыки продаж», «Ведение переговоров. Соискатели, в свою очередь, чаще всего указывают в резюме такие навыки, как «Начинающий специалист», «Администратор», «Менеджер по продажам», «Специалист», «Упаковщик, комплектовщик», «Менеджер по работе с клиентами», «Продавец-консультант».

Ранее были названы главные страхи работающих россиян.

