На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере отметили значение цифровизации для агробизнеса

Объем онлайн-продаж фермерских хозяйств на платформе inSales вырос на 73%
true
true
true
close
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

За первые девять месяцев 2025 года фермерские хозяйства России увеличили объем онлайн-продаж на платформе inSales на 73%, а количество заказов выросло на 20%. Эти данные представили аналитики платформы на конференции «Прикладные цифровые решения в АПК — 2025».

На inSales работают интернет-магазины частных фермерских хозяйств, крупных мясокомбинатов и продавцов сельскохозяйственной техники из разных регионов страны, включая Калужскую и Курскую области, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Татьяна Крейтор подчеркнула, что цифровизация агробизнеса открывает новые возможности для роста.

«Мы видим, как фермеры активно осваивают онлайн-каналы, чтобы дотянуться до каждого потенциального клиента. Это делает рынок более прозрачным, эффективным и удобным для конечных потребителей. Для Сбера как финансового партнера поддержка высокотехнологичных проектов в АПК — одно из ключевых направлений», — отметила она.

По ее словам, Сбер оказывает поддержку предпринимателям в проведении цифрой трансформации. Она отметила, что это укрепляет всю экосистему отечественного агропрома.

Владелица сыроварни «Ферма семьи Пазик» Галина Пазик рассказала, что сайт на платформе inSales упрощает работу с клиентами.

«Благодаря удобному интерфейсу покупатели в несколько кликов изучают ассортимент магазина и быстро делают заказ. Сайт работает и как инструмент продвижения: постоянные покупатели рекомендуют нас друзьям и делятся ссылкой на магазин — так мы получаем новые заказы», — сказала она.

В свою очередь, основатель «Ферма Никола-Ленивец» Анна Морозова назвала inSales удобным инструментом для создания и обновления интернет-магазина, а также управления ассортиментом и доставками.

Отмечается, что исследование основано на данных 35 компаний, которые работали на платформе в 2024 и 2025 годах. Платформа inSales помогает предпринимателям создавать сайты, автоматизировать продажи на маркетплейсах и в других каналах. CMS от inSales предлагает интеграции с более чем 200 сервисами и встроенный ИИ для работы с контентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами