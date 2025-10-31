В Сбере отметили значение цифровизации для агробизнеса

За первые девять месяцев 2025 года фермерские хозяйства России увеличили объем онлайн-продаж на платформе inSales на 73%, а количество заказов выросло на 20%. Эти данные представили аналитики платформы на конференции «Прикладные цифровые решения в АПК — 2025».

На inSales работают интернет-магазины частных фермерских хозяйств, крупных мясокомбинатов и продавцов сельскохозяйственной техники из разных регионов страны, включая Калужскую и Курскую области, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Татьяна Крейтор подчеркнула, что цифровизация агробизнеса открывает новые возможности для роста.

«Мы видим, как фермеры активно осваивают онлайн-каналы, чтобы дотянуться до каждого потенциального клиента. Это делает рынок более прозрачным, эффективным и удобным для конечных потребителей. Для Сбера как финансового партнера поддержка высокотехнологичных проектов в АПК — одно из ключевых направлений», — отметила она.

По ее словам, Сбер оказывает поддержку предпринимателям в проведении цифрой трансформации. Она отметила, что это укрепляет всю экосистему отечественного агропрома.

Владелица сыроварни «Ферма семьи Пазик» Галина Пазик рассказала, что сайт на платформе inSales упрощает работу с клиентами.

«Благодаря удобному интерфейсу покупатели в несколько кликов изучают ассортимент магазина и быстро делают заказ. Сайт работает и как инструмент продвижения: постоянные покупатели рекомендуют нас друзьям и делятся ссылкой на магазин — так мы получаем новые заказы», — сказала она.

В свою очередь, основатель «Ферма Никола-Ленивец» Анна Морозова назвала inSales удобным инструментом для создания и обновления интернет-магазина, а также управления ассортиментом и доставками.

Отмечается, что исследование основано на данных 35 компаний, которые работали на платформе в 2024 и 2025 годах. Платформа inSales помогает предпринимателям создавать сайты, автоматизировать продажи на маркетплейсах и в других каналах. CMS от inSales предлагает интеграции с более чем 200 сервисами и встроенный ИИ для работы с контентом.