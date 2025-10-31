Wildberries протестировал беспилотную доставку товаров

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) начала тестирование доставки грузов с использованием беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что первые полеты были проведены при поддержке комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС).

Площадкой для испытаний стал современный логистический комплекс в Шушарах. В тестировании использовался сертифицированный отечественный беспилотник, который выполнил сложный маршрут с несколькими точками посадки. Груз был доставлен из сортировочного центра Wildberries в пункт выдачи заказов на Полевой улице, после чего дрон вернулся на склад.

Как отметил руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким, компания модернизирует процесс доставки товаров, чтобы он стал максимально быстрым и удобным для покупателей.

«Ускорение доставки с помощью БАС — один из способов, который мы апробируем и в эффективность которого верим, особенно для труднодоступных регионов», — сказал он.

Отмечается, что тестирование инновационной технологии направлено на отработку логистических маршрутов и проверку возможностей беспилотных технологий.