Российский проект по сжижению газа заморозили

ЯТЭК отказалась от строительства завода СПГ в Якутии ради майнинга криптовалют

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) объявила о заморозке проекта по сжижению природного газа «Якутский СПГ» мощностью 17,7 миллиона тонн в год. Об этом сообщается на сайте предприятия.

В пресс-релизе отмечается, что теперь ЯТЭК хочет использовать собственные запасы газа для производства электроэнергии. Ее собираются потратить на центры обработки данных, майнинг и облачные вычисления.

В компании добавили, что их партнеры, заинтересованные в долгосрочных поставках газа и развитии в регионе цифровой инфраструктуры, будут управлять цифровыми объектами.

На первом этапе будут созданы мощности общей генерации на 200 мегаватт, говорится в публикации.

В 2024 году сообщалось, что санкции США повлияют на российский газовый проект «Якутский СПГ». Тогда под санкции попали задействованные в проекте «Якутский СПГ» ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект» и ООО «Сжиженный природный газ Якутии».

Ранее Япония нарастила импорт СПГ из России более чем на 300%.