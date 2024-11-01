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Стало известно, что санкции США повлияют на новый российский газовый проект

Reuters: санкции США ударили по российскому газовому проекту «Якутский СПГ»

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Владимир Песня/РИА Новости

Санкции США повлияют на российский газовый проект «Якутский СПГ». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, американские власти опубликовали на этой неделе список из 400 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Авторы публикации считают, что это может говорить о новой цели в борьбе с российской газовой отраслью.

Отмечается, что под санкции попали задействованные в проекте «Якутский СПГ» ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект» и ООО «Сжиженный природный газ Якутии».

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщал, что Россия по итогам октября направила на экспорт 3,06 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это максимальный объем поставок в 2024 году.

В годовом выражении экспорт российского СПГ вырос на 2,5%. Более того, октябрьский показатель уступил лишь рекорду в 3,2 млн тонн, установленному в прошлом декабре.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

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