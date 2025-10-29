На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России высказались о запуске альтернативы SWIFT Китаем

Титов: Китай без шума и пыли запустил альтернативу SWIFT
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Cопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что Китай без шума и пыли запустил альтернативу SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.

«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital — собственную альтернативу SWIFT», — сказал Титов.

Он отметил, что Renminbi Digital не является заменой SWIFT в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, но для тех, кто торгует с Китаем и хочет обойти долларовую систему, эта система вполне пригодна.

По словам Титова, цифровой юань представляет собой токен, функционирующий на государственном блокчейне Китая. Он уточнил, что Народный банк Китая выпускает цифровую валюту и контролирует ее оборот, тогда как коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, а международные шлюзы соединяют инфраструктуру.

Титов указал, что Renminbi Digital пока доступна не во всех странах, однако ее можно использовать в государствах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и ряде стран СНГ. По его словам, в 2025 году через систему прошел оборот, эквивалентный более чем $90 млрд в цифровых юанях. Он добавил, что постепенный переход международных расчетов на цифровые валюты центральных банков уже начался.

О запуске системы трансграничных расчетов на основе цифрового юаня, которая позволяет обходить SWIFT в торговых операциях с 16 странами АСЕАН и Ближнего Востока, стало известно 27 октября. Как отмечает Hash Telegraph, запуск системы прошел без широкой огласки, однако он охватывает около 38% мировой торговли.

Ранее Индия возобновила оплату российской нефти юанями.

