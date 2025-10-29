Россияне смогут оставлять чаевые и отзывы за один платеж

Сбер сообщил о запуске нового сервиса, позволяющего оставить чаевые и оценить обслуживание прямо на POS-терминале в рамках одного платежа сценария.

Сообщается, что функция дает возможность клиентам любых банков оставить оценку заведения через биометрические терминалы Сбера, а при подключении партнера к сервису СберЧаевые — одновременно оставить чаевые в знак благодарности.

Новый сервис будет работать в подключенных к эквайрингу Сбера торговых точках.

«Сервис работает на новых терминах Сбера, которых установлено на данный момент 1,5 млн. Экосистема прозрачной обратной связи выгодна всем: гостям, бизнесу, официантам и поварам», — отметил старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых.

Уточняется, что каждая оценка и комментарий подключенных партнеров будет автоматически передаваться в 2ГИС с пометкой «Подтвержден Сбером», что повысит доверие к оценке заведения — в геосервисе 2ГИС с 2024 года публикуются отзывы, подтвержденные транзакциями крупных банковских систем.

Также в приложении СберБизнес появилась панель управления отзывами: сводные метрики, аналитика от нейросети Сбера GigaChat, фильтры, отчеты и ответы на отзывы.