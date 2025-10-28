В Сбере назвали ключевые компетенции современного руководителя

Современному управленцу необходимо иметь три основных компетенции. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в своей колонке для «Ведомостей».

Без них, по его словам, руководители крупных компаний не смогут долго оставаться на своих позициях.

Первая компетенция — это «AI-грамотность». По словам Ведяхина, речь идет не о написании кода, а о глубоком понимании возможностей и ограничений искусственного интеллекта. Руководители должны знать, как работает ИИ, какие данные ему требуются и как интерпретировать его выводы.

«Без этого невозможно ставить корректные задачи и принимать обоснованные решения», — отметил он.

Вторая компетенция, по его мнению, связана с проектированием гибридных систем. Ведяхин считает, что управленцы должны уметь создавать рабочие процессы, где часть задач выполняют AI-агенты, а человек сосредотачивается на стратегии, креативе, эмоциональном интеллекте, этической оценке и принятии решений.

«Третья – «антихрупкое» лидерство. Способность не просто управлять в условиях неопределенности, а использовать перемены как источник роста для компании», — отметил первый зампред правления Сбера.

По его словам, лидер должен формировать культуру, где эксперименты с ИИ поощряются, а быстрые неудачи воспринимаются как ценный опыт.

Главным вызовом для топ-менеджеров, по мнению Ведяхина, стало не только внедрение новых технологий, но и радикальное переосмысление архитектуры бизнеса.

«Компании, сумевшие выстроить симбиоз людей и ИИ, где алгоритмы усиливают интеллект, а не заменяют его, смогут создавать ценность нового уровня. Появляется новая категория лидеров ‒ тех, кто способен создавать «организации-пионеры», которые не просто реагируют на изменения, а формируют их», — сказал он.

По его мнению, компании, для которых ИИ становится не просто инструментом, а частью корпоративной ДНК, получают конкурентное преимущество.