В Сбере рассказали о возросшем спросе на Gen-AI-навыки

Ведяхин: Gen-AI позволит увеличить эффективность работы сотрудников
Пресс-служба Сбера

Спрос на Gen-AI-навыки быстро растет, заявил в своей колонке для «Ведомостей» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что Сбер проанализировал 12 млн вакансий, размещенных предприятиями за последний год.

«Доля вакансий, которые требуют навыки работы с этими технологиями в сфере ИТ удвоилась за год. Интересно, что за пределами ИТ-сферы такие навыки, как умение работать с GigaChart, ChatGPT или Kandinsky требуются в 3 раза чаще», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что мир находится только на самой ранней стадии внедрения Gen-AI в бизнес-процессы.

«По нашим оценкам, до 80% всех вакансий в высокой степени чувствительны к развитию технологии. Во многих видах деятельности GenAI позволит усилить навыки специалистов и увеличить их эффективность. Также уже сегодня спрос на «автоматизируемые» виды деятельности падает – на 6% за прошедший год, тогда как число вакансий, где GenAI «усиливает» специалиста, выросло на 21%», — отметил Ведяхин.

Ранее Ведяхин назвал 2025 годом рождения компаний нового типа.

