В Сбере назвали 2025 годом рождения компаний нового типа

Сегодня люди находятся на переломе эпох, потому что скоро искусственный интеллект изменит правила ведения бизнеса и приведет к рождению организаций совершенно нового типа, заявил в своей колонке для «Ведомостей» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Скоро появятся так называемые «компании-пионеры», которые будут строить работу в плотном сотрудничестве с ИИ-агентами», — рассказал Ведяхин.

Также он рассказал, что компании-пионеры появятся в три этапа.

«На первом этапе искусственный интеллект выступает в роли помощника, который избавляет сотрудников от рутинного труда. Второй этап создания компаний-пионеров начинается, когда компания внедряет ИИ-агентов или «цифровых коллег» для выполнения конкретных задач под руководством человека. На третьем этапе формирования компаний нового типа ИИ-агенты начнут управлять всеми бизнес-процессами и технологическими системами», — сказал Ведяхин.

По его словам, бизнесу нужно смещать фокус с увеличения численности штата на его эффективность.

«Ключевой метрикой при этом подходе становится выручка на одного сотрудника, что меняет подход к формированию команд, распределению ресурсов и оценке эффективности труда. Кроме того, это наглядно демонстрирует, насколько необходимо обучение новым навыкам в эпоху ИИ», — рассказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что в недалеком будущем в компаниях-пионерах также появятся виртуальные ИИ-сотрудники.