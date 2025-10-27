На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк запустил специальную акцию для предпринимателей

Альфа-Банк подарит бизнесу бесплатное обслуживание по премиальной кредитной карте
true
true
true
close
Альфа-Банк

Альфа-Банк объявил о запуске специальной акции для предпринимателей. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что в рамках акции клиенты, оформившие премиальную кредитную карту для бизнеса с 27 октября по 31 декабря 2025 года, смогут бесплатного обслуживаться в течение года.

В банке уточнили, что владельцам премиальной карты станут доступны кэшбэк до 10% на бизнес-покупки и персональный консьерж-сервис. Кроме того, они получат доступ в бизнес-залы аэропортов.

«Кредитная карта для бизнеса от Альфа-Банка — это единственная бизнес-карта с премиальным сервисом, доступным без требований к минимальному остатку на счетах или объему оборотов», — говорится в сообщении.

Для получения всех привилегий достаточно подключить премиальный тариф. При этом комиссия за снятие наличных по премиальной кредитной карте для бизнеса составляет 6%.

Согласно условиям кредитования по бизнес карте, в рамках льготного периода не начисляются проценты, и отсутствует необходимость вносить минимальные платежи — достаточно погасить задолженность до его окончания

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами