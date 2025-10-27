Альфа-Банк запустил специальную акцию для предпринимателей

Альфа-Банк объявил о запуске специальной акции для предпринимателей. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что в рамках акции клиенты, оформившие премиальную кредитную карту для бизнеса с 27 октября по 31 декабря 2025 года, смогут бесплатного обслуживаться в течение года.

В банке уточнили, что владельцам премиальной карты станут доступны кэшбэк до 10% на бизнес-покупки и персональный консьерж-сервис. Кроме того, они получат доступ в бизнес-залы аэропортов.

«Кредитная карта для бизнеса от Альфа-Банка — это единственная бизнес-карта с премиальным сервисом, доступным без требований к минимальному остатку на счетах или объему оборотов», — говорится в сообщении.

Для получения всех привилегий достаточно подключить премиальный тариф. При этом комиссия за снятие наличных по премиальной кредитной карте для бизнеса составляет 6%.

Согласно условиям кредитования по бизнес карте, в рамках льготного периода не начисляются проценты, и отсутствует необходимость вносить минимальные платежи — достаточно погасить задолженность до его окончания