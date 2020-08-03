Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за отказ от сотрудничества в отношении разбирательства о газопроводе «Северный поток - 2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское ведомство.
Штраф в $57 млн наложен на «Газпром» в связи с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток – 2» без необходимого, по мнению Польши, согласия UOKiK.
Уточняется, что «Газпром» отказался предоставить относящиеся к делу документы, «важные для проводимого разбирательства».
Помимо «Газпрома» обвинения были предъявлены Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea.
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