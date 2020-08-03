Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока — 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за отказ от сотрудничества в отношении разбирательства о газопроводе «Северный поток - 2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское ведомство.

Штраф в $57 млн наложен на «Газпром» в связи с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток – 2» без необходимого, по мнению Польши, согласия UOKiK.

Уточняется, что «Газпром» отказался предоставить относящиеся к делу документы, «важные для проводимого разбирательства».

Помимо «Газпрома» обвинения были предъявлены Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 50 млн евро: Польша угрожает штрафом «Газпрому»

— Польша завела дело в отношении «Газпрома»

— Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»