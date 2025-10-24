«Как мертвому припарка»: в Госдуме раскритиковали ЦБ за снижение ставки

Снижение ставки Центробанка на 0,5% не окажет реального влияния на экономику – хотя кредиты станут дешевле, они останутся дорогими. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«[Решение ЦБ о снижении ставки на 0,5%] как мертвому припарка. Это сугубо политическое действие, которое вызвано недовольством экономики и недовольством политическим, Вячеслав Володин буквально позавчера говорил, что страна ожидает снижения ключевой ставки и бюджет на следующий год сверстан и принят в первом чтении, исходя из снижения в среднем до 12,5% в следующем году. Все ожидают снижения ключевой ставки. В этой ситуации Банк России просто не мог не изобразить какого-то движения навстречу, при этом все заявления, которые делались, свидетельствовали о категорическом нежелании Банка России снижать ключевую ставку», — сказал депутат.

По словам Делягина, официальные показатели инфляции не соответствуют действительности – в реальности рост цен гораздо выше 8,2%.

«Давление общественных ожиданий было таково, что они изобразили поползновение в соответствующем направлении. Никакого реального влияния на экономику это не окажет. Кредиты станут чуть подешевле, но они останутся дорогими. Нужно понимать, что это не инфляция, а сказки об инфляции. Официальный показатель к реальной жизни имеет некоторое отношение, но он занижен в два или три раза по ощущениям. Инфляция — это рост потребительских цен, но если вы кому-нибудь скажете на улице, что цены за последний год, год к году выросли на 8,2%, то, в общем, можете получить… Можете столкнуться и с физическим насилием тоже. Так что это галлюцинации, на основании которых осуществляется управление российской экономикой», — заявил Делягин.

До этого Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%.

Россиянам рассказали, ждать ли кризиса из-за новых санкций