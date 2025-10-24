Сбер займется цифровой трансформацией в сфере рыбной промышленности

Портфель Сбера в рыбнопромышленной отрасли превысил 470 млрд рублей, сообщили в банке в рамках VIII международного рыбнопромышленного форума, который проходил в Санкт-Петербурге с 22 по 24 октября 2025 года.

В Сбере отметили, что за последние 10 лет банк помог реализовать более 100 проектов, направленных на масштабирование и обновление основных фондов отрасли.

Также в Сбере добавили, что банк помогает в организации промысла, товарного выращивания и производства готовой продукции.

В рамках форума эксперты Сбера провели серию стратегических встреч, в результате которых удалось договориться с отраслевыми инвесторами о совместной проработке новых проектов капиталом более 50 млрд рублей.