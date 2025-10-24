МТС первой в России запустила шумоподавление в звонках на основе ИИ

МТС протестирует в Москве и Подмосковье AI-шумоподавление в голосовых вызовах

МТС начала пилотное тестирование функции AI-шумоподавления в голосовой связи. Технология автоматически убирает посторонние звуки, в том числе разговоры, шум транспорта и ветер, в обоих направлениях вызова и работает по умолчанию, включая громкую связь, сообщили в компании.

Отмечается, что ранее подобная опция была доступна только в мессенджерах, мобильных приложениях и на некоторых моделях смартфонов. В мобильной сети МТС решение внедряется впервые.

В компании рассказали, что технология разработана МТС Web Services и получила название AI TelcoMixer.

Пилот затрагивает ограниченное число абонентов Москвы и Подмосковья на сетях 4G/LTE, далее запланировано поэтапное расширение на другие регионы.

«Мы первыми в России запустили технологию AI-шумоподавления для голосовых вызовов по сети LTE. На начальном этапе услуга доступна 600 тыс. абонентов Москвы и Подмосковья. Это очередной шаг в реализации стратегии компании по внедрению ИИ-технологий в телеком-инфраструктуру», — заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин добавил, что почти половина абонентов использует гаджеты без встроенного шумоподавления. Новая функция, по его словам, обеспечивает чистый звук в любых условиях без необходимости в ручной активации.