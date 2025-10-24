Больше половины выпускников онлайн-школ не ищут новую работу

Более 60% выпускников российских онлайн-школ не находятся в активном поиске работы после окончания учебы. Это показало исследование интернет-маркетингового агентства AdsON (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 20% рассматривают предложения пассивно, и только каждый пятый опрошенный целенаправленно ищет новое место.

Исследование опровергает стереотип о том, что на курсы идут случайные люди без опыта и образования. В реальности портрет типичного студента выглядит иначе. Подавляющее большинство учащихся (78,2%) имеют высшее образование, а 64,5% — опыт работы более шести лет. Основная возрастная группа — люди от 30 до 40 лет (45%).

«Сложившиеся профессионалы приходят за конкретными навыками, чтобы либо сменить вектор внутри своей сферы, либо претендовать на более высокую должность на текущем месте работы. Именно поэтому они не бросаются на рынок труда сразу после выпуска — для многих это планомерная инвестиция в карьеру, а не экстренная мера», — отметили в AdsON.

Самыми востребованными направлениями у студентов стали маркетинг (27%), разработка (21%) и аналитика (21%). При этом наиболее популярные зарплатные ожидания выпускников находятся в диапазоне от 100 тыс. до 150 тыс. рублей — на такой доход рассчитывают почти половина соискателей.

Интересно, что при поиске работы для выпускников важен не только доход, но и формат. Несмотря на то что большинство ориентируется на полную занятость, почти каждый третий хотел бы работать удаленно, а еще 21% ищут для себя гибкий график.

Исследование основано на анализе 292 тыс. резюме бывших студентов.

