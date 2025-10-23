МТС построит инфраструктуру для автономного транспорта Яндекса

МТС в 2026 году создаст для Яндекса инфраструктуру высокоточного геопозиционирования, предназначенную для управления автономным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инфраструктура развернется на трех федеральных автотрассах: М4 «Дон», М-11 «Нева» и М12 «Восток», общей протяженностью 4 тыс. км. Также проект охватит все российские города-миллионники и 20 ключевых логистических центров.

Помимо высокоточного позиционирования, проект предусматривает полное покрытие этих территорий скоростной мобильной связью LTE, а в будущем — 5G. Первая очередь системы уже запущена на трассе М-11 и в ряде локаций.

Вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов подчеркнул важность сотрудничества двух компаний.

«Яндекс запустил амбициозные проекты автоматизированных транспортных средств, а МТС – современную инфраструктуру для их управления. Всего за четыре месяца МТС развернула первую очередь системы высокоточного позиционирования RTK, а в следующем году покроет этим сервисом 4000 км трех федеральных автомагистралей, все города-миллионники и 20 логистических хабов», — отметил он.

По его словам, МТС предоставит комплексное решение, включающее формирование точных геодезических поправок и обеспечение мобильной передачи данных.

«Наша задача – предоставить надежную инфраструктурную основу для точного и безопасного передвижения всех типов автономного транспорта Яндекса», — сказал Белов.



Руководитель управления автономными автомобилями и грузовиками Яндекса Арслан Урташев также отметил значимость проекта.

«МТС создает основу для такого будущего, а мы в Яндексе развиваем технологии, которые делают этот транспорт умным и самостоятельным. Вместе мы приближаем момент, когда автономные автомобили станут привычной частью жизни», — добавил он.

Для реализации проекта МТС использует технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Она позволяет корректировать координаты, получаемые со спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou, с точностью до 2-5 см. Это достигается благодаря дополнительной наземной инфраструктуре — сети референсных станций.