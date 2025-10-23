На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер признали лидером в премиальном обслуживании

Сбер стал победителем премии Frank Premium Banking Award
true
true
true
close
Сбер

«СберПремьер» и «СберПервый» стали победителями премии Frank Premium Banking Award 2025 в номинации «Лучший цифровой опыт», а «СберПервый» также признали и «Лучшим банком для клиентов Top Premium», сообщает пресс-служба Сбера.

Составляя рейтинг, эксперты аналитического агентства Frank Research Group анализировали уровень обслуживания, доступность эксклюзивных привилегий и степень внедрения инновационных технологий в работе с клиентами.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбера Артема Алешкина, банк пересмотрел стратегию работы с премиальными клиентами в сторону большей персонализации.

«Теперь привилегии подстраиваются под клиента: чем больше сбережений и выше транзакционная активность, тем шире набор привилегий, доступных клиенту. Переход между форматами обслуживания происходит бесшовно: никаких лишних кнопок и действий», — сказал он.

Алешкин отметил, что Сбертакже оптимизировал многие процессы и добавил новые цифровые решения.

«Искусственный интеллект помогает нам лучше понимать потребности клиентов и предлагать им именно то, что нужно в конкретный момент», — сказал он.

Напомним, ранее Сбер запустил пилотный проект для клиентов «СберПремьера» и «СберПервого» Северо-Западного банка , в рамках которого стало возможно выбирать актуальные привилегии ежемесячно.

