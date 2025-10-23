Популярные игрушки лабубу не спасли акции Pop Mart от падения

Акции китайской компании Pop Mart, производителя популярных игрушек лабубу, на торгах в четверг снизились до 11%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.

Как отметили аналитики, это стало самым резким падением ценных бумаг компании с июня 2025 года.

Зафиксированное снижение привело к тому, что с пикового значения, достигнутого в августе, акции Pop Mart потеряли более 30% своей стоимости. Резкое падение произошло спустя два дня после публикации предварительного отчета компании за третий квартал, в котором сообщалось о росте выручки на 250% в годовом выражении. Несмотря на положительные показатели, инвесторы опасаются, что ажиотажный спрос на игрушки лабубу может вскоре снизиться, отметили западные СМИ.

Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые игрушки с длинными ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, вдохновленным скандинавской мифологией. Производство игрушек Pop Mart началось в 2019 году, а резкий рост популярности лабубу пришелся на 2024 год: сначала в Азии, затем благодаря мировым знаменитостям и вирусным трендам в соцсетях — в других странах.

