На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Популярные игрушки лабубу не спасли акции Pop Mart от падения

ТАСС: акции производителя лабубу Pop Mart обрушились на 11% на гонконгской бирже
true
true
true
close
Enjoy The Life/Shutterstock/FOTODOM

Акции китайской компании Pop Mart, производителя популярных игрушек лабубу, на торгах в четверг снизились до 11%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.

Как отметили аналитики, это стало самым резким падением ценных бумаг компании с июня 2025 года.

Зафиксированное снижение привело к тому, что с пикового значения, достигнутого в августе, акции Pop Mart потеряли более 30% своей стоимости. Резкое падение произошло спустя два дня после публикации предварительного отчета компании за третий квартал, в котором сообщалось о росте выручки на 250% в годовом выражении. Несмотря на положительные показатели, инвесторы опасаются, что ажиотажный спрос на игрушки лабубу может вскоре снизиться, отметили западные СМИ.

Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые игрушки с длинными ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, вдохновленным скандинавской мифологией. Производство игрушек Pop Mart началось в 2019 году, а резкий рост популярности лабубу пришелся на 2024 год: сначала в Азии, затем благодаря мировым знаменитостям и вирусным трендам в соцсетях — в других странах.

Ранее глава Apple Тим Кук похвалился необычной лабубу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами