ИИ-помощник Сбера стал стратегом

СберБизнес персонализировал нейроподсказки для предпринимателей
Сбер обновил ИИ-ассистента в СберБизнесе, одним из главных нововведений стал вывод на главный экран приложения персонализированных нейроподсказок, которые автоматически формируются на основе анализа финансовых данных компании, динамики выручки и рыночных трендов, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что после перехода по подсказке пользователь попадает в чат с искусственным интеллектом, где получает пошаговые рекомендации и готовые решения — от аналитики продаж и выбора инструментов до формирования персонального плана действий.

Уточняется, что ИИ-ассистент работает на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что ИИ-ассистент эволюционировал из инструмента для решения отдельных задач в полноценного партнера предпринимателя.

«Когда мы запускали Giga-ассистента для пользователей СберБизнеса, он помогал с точечными задачами. Теперь ИИ позволяет смотреть на бизнес стратегически. Он сам анализирует данные компании и подсказывает, где можно вырасти, что улучшить и куда двигаться дальше».

В Сбере добавили, что также в систему интегрированы новые ИИ-агенты, выполняющие узкоспециализированные бизнес-задачи. Среди них — агент по планированию развития компании, формирующий индивидуальные шаги масштабирования, и образовательный агент, который определяет зоны роста предпринимателя и предлагает обучающие материалы на платформе «СберБизнес Live».

Кроме того, ИИ-агент по участию в тендерах помогает предпринимателям оформлять документы, рассчитывать условия и подавать заявки. Всего в системе работает более 20 интеллектуальных агентов, обученных на профильных бизнес-базах знаний.

По словам Попова, сервисом Сбера пользуются уже более 3 млн предпринимателей.

