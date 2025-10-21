На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван финансовый оборот взломанного маркетплейса дронов для ВСУ

РИА Новости: оборот взломанного маркетплейса БПЛА для ВСУ превышает $2 млрд
true
true
true
close
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Финансовый оборот взломанного российскими хакерами из группировки KillNet крупнейшего маркетплейса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) составил более $2,1 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные хакеров.

В публикации отмечается, что за 2024 год оборот маркетплейса составил 82 млрд гривен (более $2,1 млрд).

До этого сообщалось, что хакеры группировки KillNet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ с личными данными продавцов беспилотников.

В сентябре российские хакеры из группировки KillNet узнали о планах европейских стран по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю.

К посту приложена фотография карты с названием «Объединенные силы «Коалиции желающих»» от 16 апреля 2025 года. В публикации говорится, что хакеры получили ее в результате взлома локальной сети канцелярии Вооруженных сил (ВС) Франции. На карте можно заметить схему размещения иностранных военных на Украине.

Ранее в России зафиксировали рекорд по числу кибератак на облачные сервисы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами