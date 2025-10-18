На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алкогольные магазины в Вологодской области станут продуктовыми

Губернатор Филимонов: все вологодские алкомаркеты переформатируют до конца года
Евгений Ларин/РИА Новости

Все специализированные алкогольные магазины в Вологодской области станут торговать продуктами до конца года, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, в области работало 610 алкомаркетов, а сейчас 393 из них закрылись или поменяли название и ассортимент. Власти договорились с сетями переименовать и переформатировать и все остальные точки.

«Это будут продуктовые магазины шаговой доступности, которые смогут продавать алкоголь в положенное законом время в отдельном зале и долей не более 20% от ассортимента», — уточнил чиновник.

Он добавил, что первые такие магазины откроются на будущей неделе.

В августе Филимонов заявил, что сеть «Красное&Белое» лишилась лицензии на продажу алкоголя и прекращает работу в регионе. Поводом, по его словам, послужили нарушения требований федерального закона.

Ранее вологжане рассказали «Газете.Ru» о запрете алкоголя, абортов и мигрантов.

