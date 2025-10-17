На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане начнут производить вермуты Martini

РБК: производитель «Старейшины» запустит в России производство вермутов Martini
true
true
true
close
ALVISA

Компания «Алвиса» запустит в Дагестане производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero. Об этом сообщили корреспонденту «РБК Вино» представители компании.

«Алвиса» завершает строительство нового производственного цеха на своей винодельне Chateau Alvisa в Дербенте. Именно там весной 2026 года начнется выпуск вермутов Martini. По данным компании, предприятие будет изготавливать около 1 млн декалитров вермута в год — продукция предназначена исключительно для российского рынка. Это станет вторым крупным производством напитков Martini за пределами Италии — первое расположено в Аргентине.

Права на товарный знак Martini принадлежат компании Bacardi Limited. Контракт на использование бренда подписан «Алвисой» с одной из официальных структур Bacardi. Детали соглашения не разглашаются.

В российском подразделении Bacardi подтвердили начало производства вермутов в Дагестане. «Алвиса» выступает единственным инвестором проекта, объем вложений превышает 2 млрд рублей.

В компании отметили, что локализация производства позволит укрепить позиции на рынке и быстрее реагировать на потребительский спрос.

Группа компаний «Алвиса», принадлежащая бизнесмену Камилю Аскендерову, входит в тройку крупнейших российских производителей коньяка, вина, вермутов. В 2024-м году холдинг занял второе место по выручке от производства алкоголя в РФ (24,8 млрд рублей). Самый узнаваемый бренд «Алвисы» — коньяк «Старейшина».

Ранее в России резко упало производство коньяка.

