Пользователи «Пушкинской карты» смогут заранее подать заявление на ее выпуск в ВТБ

Более 1,5 млн человек подали заявление на выпуск «Пушкинской карты» в ВТБ

Более 1,5 млн пользователей «Пушкинской» карты подали заявления на ее выпуск в ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в банке, пользователи карты могут заранее подать заявление на ее выпуск, чтобы продолжать покупать билеты на мероприятия с 1 января 2026 года.

В ВТБ добавили, что большая часть заявлений была подана через приложение «Госуслуги культура». Также больше всего заявок поступило из Тамбовской области, Чувашии, Рязанской области, Кемеровской области и Мордовии.

«Мы хотим вдохновить как можно больше молодых людей погружаться в мир культуры и искусства в новом году. Поэтому сделали все, чтобы получение «Пушкинской карты» как входного билета на самые топовые события стало максимально простым и быстрым», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Он добавил, что получить пластиковую карту можно будет бесплатно в офисе ВТБ после новогодних праздников.

В ВТБ подчеркнули, что до 1 января 2026 года уже выпущенные карты, оформленные в «Почта Банке», продолжат функционировать в обычном режиме.