ИИ поможет участвующим в государственных закупках предпринимателям

Альфа-Банк запустил «Нейропомощника» по госзакупкам
Альфа-Банк запустил персонального «Нейропомощника» по гозакупкам, разработанного на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба банка.

«Нейропомощник» поможет предпринимателям и компаниям, участвующим в системе госзакупок, разобраться в тонкостях законодательства и сэкономить время на рутинных процессах.

Также пользователи «Нейропомощника» смогут пройти образовательный онлайн-курс «Госзакупки: теория и практика», в котором эксперты дадут слушателям практические советы.

«С «Нейропомощником» процесс участия в закупках стал проще, прозрачнее и действительно удобнее для предпринимателей. Это еще один шаг к тому, чтобы малому бизнесу было легче работать и расти — без дополнительных трудностей и с поддержкой на каждом этапе», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

