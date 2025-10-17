На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альфа-Банк запустил рекламную кампанию в поддержку крупного и среднего бизнеса

Рекламная кампания Альфа-Банка поддержит крупный и средний бизнес
Альфа-Банк запустил масштабную рекламную кампанию, в которой расскажут о ключевых направлениях для поддержки крупного и среднего бизнеса России, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков, российские компании развиваются в условиях непростых вызовов.

«Лидеры рынка в стране выбирают Альфа-Банк для поддержки, и это — не просто слова. Мы поддерживаем проекты на каждом этапе — от смелой идеи до результата», — сказал он.

Воейков добавил, что Альфа-Банк построил логистический хаб федерального значения и запустил инновации в нефтепереработке.

«Когда масштабные вызовы встречаются с безграничными возможностями, где есть место цифровизации, лучшей экспертизе и сервису на самом высоком уровне, то появляются проекты будущего», — сказал он.

