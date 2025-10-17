На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк назвали лидером факторингового рынка в сегменте МСП

Альфа-Банк занял 28% от совокупного портфеля на рынке факторинга в Москве и области
true
true
true
close
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк занял 28% от совокупного портфеля на рынке факторинга Москвы и Московской области, став лидером в сегменте малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба банка.

Основной фокус, как отметили в банке, приходится на оптовую торговлю, розницу, автобизнес, производство, маркетплейсы и металлургию.

«В первом полугодии 2025 года предприниматели сегмента МСП получили более 102 млрд рублей факторингового финансирования от банка», — рассказал управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Павел Шишов в рамках бизнес-ужина «Факторинг. Не как все: тренды и возможности».

Он добавил, что с помощью факторинговых решений Альфа-Банка компании МСП получат быстрый доступ к пополнению ликвидности без залога и увеличения кредитной нагрузки.

Также предприниматели пользуются факторингом для страховки от неплатежей покупателей и гарантированного получения выручки при работе с покупателями.

В Альфа-Банке отметили, что факторинговыми решениями банка можно воспользоваться онлайн на цифровой платформе.

«Сейчас более 50% заявок на факторинг рассматриваются в течение 1 часа по минимальному пакету документов и без участия аналитика», — сообщили в пресс-службе банка.

Кроме того, на платформе предпринимателям доступны сервисы, с помощью которых легче подготовить реестр поставок для запроса финансирования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами