Альфа-Банк назвали лидером факторингового рынка в сегменте МСП

Альфа-Банк занял 28% от совокупного портфеля на рынке факторинга в Москве и области

Альфа-Банк занял 28% от совокупного портфеля на рынке факторинга Москвы и Московской области, став лидером в сегменте малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба банка.

Основной фокус, как отметили в банке, приходится на оптовую торговлю, розницу, автобизнес, производство, маркетплейсы и металлургию.

«В первом полугодии 2025 года предприниматели сегмента МСП получили более 102 млрд рублей факторингового финансирования от банка», — рассказал управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Павел Шишов в рамках бизнес-ужина «Факторинг. Не как все: тренды и возможности».

Он добавил, что с помощью факторинговых решений Альфа-Банка компании МСП получат быстрый доступ к пополнению ликвидности без залога и увеличения кредитной нагрузки.

Также предприниматели пользуются факторингом для страховки от неплатежей покупателей и гарантированного получения выручки при работе с покупателями.

В Альфа-Банке отметили, что факторинговыми решениями банка можно воспользоваться онлайн на цифровой платформе.

«Сейчас более 50% заявок на факторинг рассматриваются в течение 1 часа по минимальному пакету документов и без участия аналитика», — сообщили в пресс-службе банка.

Кроме того, на платформе предпринимателям доступны сервисы, с помощью которых легче подготовить реестр поставок для запроса финансирования.