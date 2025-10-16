На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере отметили быстрый рост рынка электротранспорта

Ведяхин: к 2030 году потребление энергии электрокарами вырастет в 4 раза
Depositphotos

Через пять лет потребление энергии электромобилями увеличится более чем в четыре раза. Об этом заявил на полях Российской энергетической недели первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Сбере отметили, что рынок электротранспорта демонстрирует быстрый рост. В течение 2020-2024 годов электропотребление электромобилей поднялось уже на 115%. Также уровень регистрации электромобилей в 2024 году составил более 17 млн.

«К 2030 году потребление энергии электромобилями вырастет более чем в 4 раза. Электромобили уже занимают более четверти от объема регистраций новых автомобилей, и их доля продолжит расти с развитием технологий аккумуляторов, быстрой зарядки, созданием инфраструктуры», — заявил Ведяхин.

Он добавил, что в России рост элетротранспорта будет зависеть от государственной поддержки, развития зарядной инфраструктуры и появления доступных отечественных моделей.

