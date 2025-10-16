На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Франция стала главным покупателем российского газа в ЕС

Alik Keplicz/AP

Франция заняла первую строчку в рейтинге среди покупателей российского газа в Евросоюзе, увеличив его импорт до максимума за последние полгода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом, Франция в августе нарастила закупки российского газа в 1,5 раза — до €251 млн. Как отмечается в сообщении, это стало максимальным значением с марта текущего года, что позволило французским компаниям вновь стать крупнейшим покупателем российского газа в объединении.

В свою очередь Бельгия, которая занимала эту позицию с весны 2023 года, наоборот снизила импорт с €330 млн до более привычных для себя €139 млн и стала третьей. Второе место в этом рейтинге заняла Венгрия, которая за последний летний месяц нарастила импорт на четверть, составив €231 млн.

Увеличение закупок российского газа наблюдается у Болгарии — до €84,3 млн, у Словакии — до €44 млн. Небольшой прирост есть у Испании — €67 млн.

Также отмечается, что после паузы в два месяца газ из России начала закупать Италия. Ее закупки составили €28 млн.

Ранее Россия заняла третью строчку по экспорту газа в Евросоюз.

