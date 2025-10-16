В Сбере предложили регулирование рассрочек на покупку квартир

Сбер выступает за законодательное регулирование механизма рассрочки на покупку квартир, заявил РИА «Новости» заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

«Мы выступаем за регулирование на законодательном уровне, но расходимся с Банком России в методах его применения», — сказал он.

Попов отметил, что начало 2025 года оказалось весьма сдержанным для застройщиков жилья.

По его словам, снижение покупательского спроса отразилось на активности девелоперов.

«С августа отрицательный тренд несколько изменился, и сейчас еженедельно мы видим рост количества сделок – заключается порядка 40-55 кредитных договоров в неделю, что соответствует значению предыдущих лет и говорит о постепенном оживлении спроса застройщиков», — сказал Попов.

Он добавил, что за 9 месяцев 2025 года кредитный портфель Сбера по жилищному строительству вырос почти на 27%.

«Получается, что в 2025 году доля новых выдач по кредитованию жилых проектов в общем объеме портфеля у нас составляет 27%, а в 2024 году этот показатель был равен 41%. Мы оптимисты и считаем, что рынок в течение ближайших двух лет придет к балансу и восстановится», — рассказал Попов.

Говоря об ожиданиях в сфере строительного бизнеса в ближайший год, Попов заявил, что в Сбере ожидают традиционное оживление спроса на новостройки.

«В 2026 году мы ожидаем постепенное восстановление рыночной ипотеки за счет ожидаемого снижения ключевой ставки Банком России. Один из важных факторов, например, будут ли вноситься изменения в параметры семейной ипотеки, на которую сейчас приходится 70% продаж в новостройках в эконом-сегменте», — сказал Попов.