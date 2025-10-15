Россияне смогут приобрести билеты в кино на площадках МТС Медиа

МТС Медиа с 16 октября начнет продажу билетов в кинотеатры на трех своих платформах — МТС Live, Ticketland и онлайн-кинотеатре Kion. Предпродажа стартует с фильма «Алиса в Стране Чудес», сообщили в компании.

Уточняется, что на билетных витринах МТС Live и Ticketland появится новый раздел «Кино», а онлайн-кинотеатр запустит покупки билетов на офлайн-сеансы.

Одновременно на Kion откроется страница проекта «Гид по вселенной». Пользователям будут доступны интерактивный квест, музыкальный дуэт Вани Дмитриенко и Анны Пересильд, к старту фильма в кино будет выпущена аудиокнига, а также саундтрек от МТС Лейбл и фильм о создании ленты «Алиса в Стране Чудес». Также здесь можно будет выбрать город и кинотеатр из более чем 700 залов по всей России.

В компании напомнили, что МТС Live начал тестовую продажу кинобилетов в конце 2024 года. В 2026 году сервис планирует продать свыше 1 млн билетов – за счет расширения числа киносетей, скидок, кэшбэка и начисления бонусов при оплате картами МТС Банка и партнеров.

Отмечается, что продажа билетов в кино станет постоянным направлением работы МТС Live. В партнерстве с киностудиями и дистрибуторами компания намерена развивать данное направление.

«Мы формируем экосистему контента, где каждая платформа усиливает другую — от онлайн-кинотеатра до музыкального и книжного сервисов. Это позволит не только расширить аудиторию, но и повысить ценность медиапроектов за счет комплексной дистрибуции», — считает директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев (признан в РФ иностранным агентом).