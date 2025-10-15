На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл причины резкого обрушения доллара и озвучил прогноз на будущее

Инвестконсультант Кочетков: доллар рухнул до 77 рублей из-за расчетов за импорт
true
true
true
close
Shutterstock

Резкое обрушение доллара до 77 рублей в первую очередь связано с тем, что российская нацвалюта стала использоваться для расчетов за экспорт и импорт. В ближайшее время доллар останется в коридоре от 78 до 82 рублей, заявил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Напомним, накануне вечером, по данным «Российской газеты», доллар упал до 77,94 рубля. Позднее ЦБ установил уровень американской валюты на 15 октября на 79,95 рубля.

По словам эксперта, ведение торговли со многими странами в рублях сформировало условия для укрепления российской валюты, при этом давит на доллар и растущий госдолг США, а также проблемы с финансированием правительства.

«Сам доллар выглядит не очень здоровым, а рубль, повторюсь, чувствует себя уверенно за счет того, что стал валютой международной торговли», — подчеркнул Кочетков.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп на днях вновь пообещал ужесточить пошлины в отношении Китая, обрушив своим заявлением рынок криптовалюты. Однако крипта на рубль не влияет, а американские пошлины России только на руку – они улучшают торговлю между КНР и РФ, считает инвестконсультант.

В ближайшее время, по мнению эксперта, рубль останется стабильным, доллар будет стоить 78-82 рубля, однако точный прогноз по длительности такой ситуации специалист озвучить затруднился.

Напомним, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев объяснил «Газете.Ru», что накануне курс доллара опускался до 79,3 рубля из-за слабого спроса россиян на валюту. В то же время на финансовом рынке в России имеется навес предложения валюты, и одной из причин этого является продажа компаний как альтернатива все еще дорогому кредитованию, подчеркнул специалист.

Ранее Илон Маск объяснил, чем биткоин лучше доллара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами