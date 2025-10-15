Эксперт раскрыл причины резкого обрушения доллара и озвучил прогноз на будущее

Резкое обрушение доллара до 77 рублей в первую очередь связано с тем, что российская нацвалюта стала использоваться для расчетов за экспорт и импорт. В ближайшее время доллар останется в коридоре от 78 до 82 рублей, заявил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Напомним, накануне вечером, по данным «Российской газеты», доллар упал до 77,94 рубля. Позднее ЦБ установил уровень американской валюты на 15 октября на 79,95 рубля.

По словам эксперта, ведение торговли со многими странами в рублях сформировало условия для укрепления российской валюты, при этом давит на доллар и растущий госдолг США, а также проблемы с финансированием правительства.

«Сам доллар выглядит не очень здоровым, а рубль, повторюсь, чувствует себя уверенно за счет того, что стал валютой международной торговли», — подчеркнул Кочетков.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп на днях вновь пообещал ужесточить пошлины в отношении Китая, обрушив своим заявлением рынок криптовалюты. Однако крипта на рубль не влияет, а американские пошлины России только на руку – они улучшают торговлю между КНР и РФ, считает инвестконсультант.

В ближайшее время, по мнению эксперта, рубль останется стабильным, доллар будет стоить 78-82 рубля, однако точный прогноз по длительности такой ситуации специалист озвучить затруднился.

Напомним, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев объяснил «Газете.Ru», что накануне курс доллара опускался до 79,3 рубля из-за слабого спроса россиян на валюту. В то же время на финансовом рынке в России имеется навес предложения валюты, и одной из причин этого является продажа компаний как альтернатива все еще дорогому кредитованию, подчеркнул специалист.

