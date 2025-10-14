Сбер презентовал свои разработки на международной арене

Сбер вошел в число мировых технологических лидеров, присоединившихся в этом году к международной выставке Gitex Global 2025 в Дубае. На стенде компании и ее партнеров были представлены передовые решения на основе искусственного интеллекта, предназначенные для международного рынка, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что посетители площадки смогли изучить возможности нейросетевой модели GigaChat для бизнеса и сервиса GigaStudio для генерации сайтов и лендингов, а также принять участие в интерактиве Kandinsky по созданию изображений в режиме реального времени.

Кроме того, Сбер продемонстрировал возможности модели SymFormer, позволяющей создавать музыкальные композиции, включая треки с вокалом на арабском языке.

«Gitex — знаковое событие, собирающее лидеров AI-индустрии со всего мира. Мы видим огромную пользу от этого участия не только с точки зрения изучения лучшей практики и возможности первыми услышать выступления ведущих мировых спикеров, но и для продвижения российских разработок на международной арене, повышения авторитета и позиций России в технологической гонке», — подчеркнул старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев.

Партнер Сбера — Группа компаний ЦРТ — презентовал ряд B2B и B2G-разработок. Среди них — аналитическая платформа с AI-агентами GridID, система видеоидентификации Smart Tracker FRS, применяемая в более чем 500 проектах, а также интеллектуальная платформа для управления и анализа корпоративной информации.

Институт AIRI представил восемь собственных разработок, в том числе проект для восстановления 3D-моделей промышленных деталей и инструмент для генерации изображений товаров для e-commerce.

Также Сбер анонсировал международной аудитории предстоящую конференцию AI Journey, которая пройдет в Москве с 19 по 21 ноября.