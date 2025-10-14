На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер презентовал свои разработки на международной арене

Сбер представил в Дубае ключевые AI-решения для международного рынка
true
true
true
close
Cбер

Сбер вошел в число мировых технологических лидеров, присоединившихся в этом году к международной выставке Gitex Global 2025 в Дубае. На стенде компании и ее партнеров были представлены передовые решения на основе искусственного интеллекта, предназначенные для международного рынка, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что посетители площадки смогли изучить возможности нейросетевой модели GigaChat для бизнеса и сервиса GigaStudio для генерации сайтов и лендингов, а также принять участие в интерактиве Kandinsky по созданию изображений в режиме реального времени.

Кроме того, Сбер продемонстрировал возможности модели SymFormer, позволяющей создавать музыкальные композиции, включая треки с вокалом на арабском языке.

«Gitex — знаковое событие, собирающее лидеров AI-индустрии со всего мира. Мы видим огромную пользу от этого участия не только с точки зрения изучения лучшей практики и возможности первыми услышать выступления ведущих мировых спикеров, но и для продвижения российских разработок на международной арене, повышения авторитета и позиций России в технологической гонке», — подчеркнул старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев.

Партнер Сбера — Группа компаний ЦРТ — презентовал ряд B2B и B2G-разработок. Среди них — аналитическая платформа с AI-агентами GridID, система видеоидентификации Smart Tracker FRS, применяемая в более чем 500 проектах, а также интеллектуальная платформа для управления и анализа корпоративной информации.

Институт AIRI представил восемь собственных разработок, в том числе проект для восстановления 3D-моделей промышленных деталей и инструмент для генерации изображений товаров для e-commerce.

Также Сбер анонсировал международной аудитории предстоящую конференцию AI Journey, которая пройдет в Москве с 19 по 21 ноября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами