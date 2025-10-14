Россияне оценили ИИ-помощники банков

Каждый седьмой опрошенный россиянин активно пользуется помощниками на базе искусственного интеллекта в приложениях банков. 4% остались разочарованы ИИ-помощниками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

32% знают о существовании ИИ-помощников банков, но пока не решились их использовать. Более половины опрошенных — 51% — впервые услышали об ИИ-помощниках для управления финансами или инвестициями в ходе исследования.

44% респондентов используют мобильный банк постоянно и считают его своим главным инструментом управления деньгами. Еще 12% обращаются к нему регулярно. Лишь 18% опрошенных заявили, что никогда не пользуются банковским приложением на смартфоне.

«Результаты исследования показывают, что российский потребитель финансовых услуг находится на переходном этапе. Базовые цифровые инструменты уже освоены гражданами и стали привычными, но для широкого принятия инновационных решений требуется время и образовательные усилия со стороны рынка», — отметили в пресс-службе маркетплейса.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

