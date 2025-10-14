На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне оценили ИИ-помощники банков

Маркетплейс «Сравни»: 4% опрошенных россиян разочаровались в ИИ-помощниках банков
true
true
true
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Каждый седьмой опрошенный россиянин активно пользуется помощниками на базе искусственного интеллекта в приложениях банков. 4% остались разочарованы ИИ-помощниками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

32% знают о существовании ИИ-помощников банков, но пока не решились их использовать. Более половины опрошенных — 51% — впервые услышали об ИИ-помощниках для управления финансами или инвестициями в ходе исследования.

44% респондентов используют мобильный банк постоянно и считают его своим главным инструментом управления деньгами. Еще 12% обращаются к нему регулярно. Лишь 18% опрошенных заявили, что никогда не пользуются банковским приложением на смартфоне.

«Результаты исследования показывают, что российский потребитель финансовых услуг находится на переходном этапе. Базовые цифровые инструменты уже освоены гражданами и стали привычными, но для широкого принятия инновационных решений требуется время и образовательные усилия со стороны рынка», — отметили в пресс-службе маркетплейса.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее студентов предупредили, почему нельзя давать нейросети писать весь диплом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами