На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ решил отменить голосование по символам для банкноты 500 рублей

Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Банк России решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Центробанке заявили о большом количестве попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты, что не позволит подвести объективные итоги голосования.

«Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится», — сказано в сообщении.

По итогам анализа всех каналов голосования будут предложены новые условия, которые позволят исключить возможность недобросовестных действий.

1 октября на сайте Центрального Банка России началось голосование по новой купюре номиналом 500 рублей. Россияне могут выбрать один из шести символов для лицевой и один из 16 для обратной стороны. В соцсетях случился скандал из-за орнамента для обратной стороны – лидируют Эльбрус и Грозный-Сити. В голосовании заподозрили участие ботов для накрутки результатов. В первые дни россияне могли отдать несколько голосов за фаворита. Однако 11 октября на сайте ЦБ пропала такая возможность.

После этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что регулятор «меняет условия объявленного им же голосования», закрывая платформы, где Чечня «набирает обороты».

Ранее в Госдуме обвинили иностранные спецслужбы в скандале из-за новой купюры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами