ЦБ решил отменить голосование по символам для банкноты 500 рублей

Банк России решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Центробанке заявили о большом количестве попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты, что не позволит подвести объективные итоги голосования.

«Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится», — сказано в сообщении.

По итогам анализа всех каналов голосования будут предложены новые условия, которые позволят исключить возможность недобросовестных действий.

1 октября на сайте Центрального Банка России началось голосование по новой купюре номиналом 500 рублей. Россияне могут выбрать один из шести символов для лицевой и один из 16 для обратной стороны. В соцсетях случился скандал из-за орнамента для обратной стороны – лидируют Эльбрус и Грозный-Сити. В голосовании заподозрили участие ботов для накрутки результатов. В первые дни россияне могли отдать несколько голосов за фаворита. Однако 11 октября на сайте ЦБ пропала такая возможность.

После этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что регулятор «меняет условия объявленного им же голосования», закрывая платформы, где Чечня «набирает обороты».

Ранее в Госдуме обвинили иностранные спецслужбы в скандале из-за новой купюры.